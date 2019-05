Donnerstag, 02. Mai 2019

Motorradfahrer schwer verletzt

Der Rettungshubschrauber im Anflug. Foto: Polizei Bodenwerder

Vahlbruch. Schwer verletzt wurde am Mittwochnachmittag ein Motoradfahrer aus dem Raum Celle bei einem Unfall zwischen Vahlbruch und Meiborssen. Der 58-Jährige war auf der L426 unterwegs. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er in einer Kurve auf Höhe des Vahlbrucher Friedhofs die Kontrolle über seine Kawasaki, flog aus derKurve und landete schließlich auf einem Feld. Der hinzugezogene Notarzt aus Holzminden entschied schließlich, den Rettungshubschrauber aus Göttingen anzufordern, der den Mann in die Uniklinik nach Göttingen brachte. Weitere Personen waren nicht beteiligt, der Motorradfahrer war allein unterwegs. (ue)