Samstag, 24. Oktober 2020

Motorradfahrer stürzt auf der L 550 bei Holzminden

Der Motorradfahrer stürzte und rutschte mit seiner Maschine gegen das Geländer.

Holzminden. Bei wohl einer der letzten Ausfahrten einer Motorradtruppe aus Osnabrück in diesem Jahr kommt es am Sonnabend gegen 11.30 Uhr auf der L 550 bei Holzminden zu einem Unfall. Dabei verletzt sich ein 68-jähriger Motorradfahrer so schwer, das er mit dem Hubschrauber in eine Fachklinik nach Minden geflogen werden muss. Die Motorradgruppe kommt aus Richtung Boffzen. In Höhe des Abzweiges Richtung Allernbusch stürzt der 68-Jährige auf der regennassen Fahrbahn und rutscht mit seiner Maschine gegen ein Geländer, das dort einen Graben abschirmt. Der Motorradfahrer landet im Graben und verletzt sich schwer an der Schulter. Die Feuerwehr wird zu Hilfe gerufen, um den Verletzten so schonend wie möglich aus dem Graben zu tragen. Geschwindigkeit, so die Polizei, hat bei diesem Unfall keine Rolle gespielt. (bs)