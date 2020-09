Montag, 21. September 2020

Motorradkontrollen der Polizei

Die Polizei kontrollierte am Wochenende. Foto: tah/Symbolbild

Weserbergland. Bei bestem Fahrwetter für Zweiräder wurden am Sonntag, 20. September, zwischen 10 und 16 Uhr, insgesamt 58 Motorräder von einer fünfköpfigen Kontrollgruppe der Polizei Bad Pyrmont und der Verfügungseinheit Hameln angehalten und überprüft. Die Kontrollen fanden in Kleinenberg, am Grießemer Berg und dem Hagener Berg statt. Insgesamt wurden fünf Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben. Drei Fahrzeugführer erhielten eine Mängelmeldung und zwei Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt.