Sonntag, 19. Juli 2020

Motorradlärm: Protestaktion am „Tor zur Rühler Schweiz“

Mit Masken und Schildern: „Demonstranten“ gegen Motorradlärm (nicht nur) in der Rühler Schweiz. Foto: rei

Rühle. Seit Jahren leiden sie unter dem Lärm der stetig mehr werdenden Motorräder, die vor allem an den Wochenenden an ihren Wohnhäusern vorbeirauschen. Gestern haben sie sich am Ortsausgang von Rühle Richtung Golmbach versammelt, Schilder und Transparente mitgebracht – und ihre Unterschriftenlisten ausgelegt. Schon nach kurzer Zeit konnten die „Demonstranten“ ein erstes Fazit vermelden: „Es geht auch langsamer und leiser!“ Aber sicher hatte auch die Präsenz der Polizei einen Anteil daran, dass die Biker tatsächlich in auffallend gemächlichem Tempo an der Menschenansammlung vorbeifuhren. (rei)

