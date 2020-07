Sonntag, 12. Juli 2020

Motorräder und Lastwagen rauben den Rühlern die Nerven

Wenn es Wochenende wird, kommen die Biker: Mit der Ruhe ist es dann vorbei im beschaulichen Rühle.

Rühle. Laute und rücksichtslose Motorradfahrer, die ihre Maschinen bis zum Limit aufdrehen und nicht selten mit hoher Geschwindigkeit durchs Weserbergland rasen, um die landschaftlichen Reize auszukosten – der Landkreis Holzminden hat reagiert und eine Task Force gebildet, die über Straßensperren, Tempolimits und Geschwindigkeitskontrollen diskutiert (wir berichteten). Und während der „Arbeitskreis Lärm“ noch konkrete Maßnahmen erörtert, hat sich der TAH auf Spurensuche begeben und ist in Rühle fündig geworden, wo sich der Widerstand formiert. Und nicht nur das. Es gibt in Rühle noch ein zweites Ärgernis, das die Bürger auf den Plan gerufen hat: Die LKWs, die auf dem Weg von oder nach Holzminden aufgrund der Sperrung der B83 – oft fehlgeleitet durch ihre Navigationssysteme – die Abkürzung durch die Rühler Schweiz nehmen. Der Begegnungsverkehr in Rühle wird dann zum Desaster. Kaputt gefahrene Bürgersteige, Schäden an der Fahrbahndecke und sogar Risse in Hauswänden sind die Folge. Selbst lautstarker Streit unter Brummifahrern wurde schon beobachtet. (ue)