Samstag, 05. September 2020

Motorrollerfahrer bei Nieheim schwer verletzt

Symbolfoto TAH

Nieheim/Sommersell. Mit schweren Verletzungen wurde am Freitagnachmittag der 58-jährige Fahrer eines Motorrollers in eine Klinik geflogen. Der Zweiradfahrer war gegen 15.40 Uhr von Sommersell kommend in Richtung Schwalenberg gefahren und im Kreuzungsbereich der Landesstraße 886/Münsterbrock mit dem Auto einer 18-Jährigen zusammengestoßen. Die junge Frau hatte beim Einbiegen von Münsterbrock kommend in Richtung Sommersell den Zweiradfahrer übersehen. Sie selbst erlitt einen Schock und wurde ambulant vom Rettungsdienst versorgt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und abgeschleppt. Der Kreuzungsbereich musste für die Unfallaufnahme bis etwa 17.30 Uhr voll gesperrt werden. Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab.