Freitag, 06. September 2019

Mr. Landkreis Holzminden geht von Bord!

Der Abfallwirtschaft des Kreises war Scholz seit 1996 in verschiedenen Funktionen verbunden. Foto: Landkreis Holzminden

Kreis Holzminden. 43 Jahre hat er in Diensten des Landkreises Holzminden gewirkt, nun geht er in den wohlverdienten Ruhestand. Hans-Joachim Scholz, zuletzt als Dezernent zuständig für die Eigenbetriebe und Allgemeiner Vertreter der Landrätin, ist zum 31. August in Pension gegangen. Über einen Mangel an Beschäftigung wird der gebürtige Beveraner und mittlerweile in Lauenförde Wohnende künftig aber wohl trotzdem kaum zu klagen haben: Familie und Freizeitaktivitäten werden den Pensionär kaum in ein „Beschäftigungsloch“ fallen lassen.

