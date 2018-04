Samstag, 31. März 2018

MTSV Eschershausen gelingt in Stadtoldendorf die Sensation

Ein spannendes Duell: Kasim Yildiz (FC Stadtoldendorf) gegen Nuri Yildiz (MTSV Eschershausen). Foto: hep

Stadtoldendorf. Der FC Stadtoldendorf musste sich am Ostersonnabend erstmals in dieser Saison auf heimischem Kunstrasenplatz in der Fußball-Kreisliga geschlagen geben. Der MTSV Eschershausen ging für viele überraschend mit 2:0 (1:0) nach dem Schlusspfiff als Sieger vom Platz. Nachdem sich beide Mannschaften in der Anfangsviertelstunde abtasteten, verfehlte der erste Torschuss des MTSV Eschershausen von Benjamin Rohrbeck nur knapp das Tor. Im Gegenzug prüfte der Stadtoldendorfer Burak Sagir mit seinem Schuss aus 30 Metern Gästetorwart Janis Grupe, der diesen Ball über die Latte lenkte. Das kampfbetonte Spiel mit vielen kleinen Foulspielen sorgte für einige Nickligkeiten, bei einer von ihnen wurden FC-Spieler Kasim Yildiz und MTSV-Neuzugang Omran Bero von Schiedsrichter Frank Nolde nach 21 Minuten mit der gelben Karte verwarnt. Der führende in der Kreisliga-Torjägerliste, Fuat Kazan, hatte zwei Zeigerumdrehungen später mit einem Schuss aus rund 20 Metern, der rechts am Tor vorbei ging, seine einzige nennenswerte Abschlussmöglichkeit im gesamten Spiel. Nach einem Zuspiel vom Omran Bero ließ Arnold Ruf seinem gegnerischen Bewacher Dennis Wollenburg stehen, lief frei auf FC-Schlussmann Robert Schmidt zu und vollendete mit einem Flachschuss zur 1:0-Führung der Raabestädter in der 37. Spielminute. Kurz darauf leitete Fuat Kazan eine Flanke mit dem Kopf auf Artur Kaufmann weiter, dessen Flachschuss auf die kurze Ecke wurde von Janis Grupe pariert. Eine Minute später versuchte es Artur Kaufmann aus 25 Metern, jedoch ohne Erfolg. Somit ging es mit einem etwas glücklichen Pausenstand aus Sicht der Pernath-Elf in die Kabinen.

In den ersten 15 Minuten nach dem Seitenwechsel war der FC Stadtoldendorf die tonangebende Mannschaft, wirkte aber in seinen Abschlussmöglichkeiten oft harmlos. Ein Freistoß des besten Homburgstädters Burak Sagir kurz nach der Halbzeit ging über das Tor. Auf der Gegenseite bediente nach einer Stunde Waleri Plat mit einem Pass Alexander Weber, doch sein Schuss verfehlte nur knapp die lange Ecke des Tores. Im darauffolgenden Eschershäuser Angriff kam es zu einem Zweikampf der beiden in der ersten Halbzeit verwarnten Spieler Kasim Yildiz und Omran Bero, bei dem Bero von seinem Gegenspieler unsanft von den Beinen geholt wurde. Daraufhin erhielt der Mannschaftsführer der Heimmannschaft die Ampelkarte. Nur zwei Minuten später flankte der eben noch nach dem Zweikampf an der Außenlinie behandelte Omran Bero von der rechten Seite den Ball durch den Fünfmeterraum. Mit Dennis Wollenburgs verunglückter Abwehraktion landete der Ball genau vor den Füßen des aufgerückten Michael Müller, der den Ball volley aus sechs Metern ins Gehäuse drosch. In Unterzahl und mit zwei Toren Rückstand machten die Hausherren nun hinten auf, für den MTSV ergaben sich in der Folge zahlreiche Konter. Zweimal war es der eingewechselte Pascal Sager, der den Ball freistehend nicht am FC-Towart Robert Schmidt vorbeischieben konnte, Heinrich Deines scheiterte nach Zuspiel von Arnold Ruf bei einem Drei-Zu-Eins-Überzahlspiel ebenfalls am Stadtoldendorfer Schlussmann. Nach zwei von Burak Sagir getretenen Standards köpfte Niklas Dorf in der letzten Viertelstunde jeweils den Ball über das Tor. Sieben Minuten vor Ende der regulären Spielzeit verpasst Alexander Weber nach einer Hereingabe von Pascal Sander die Vorentscheidung, als er das Leder aus acht Metern am Tor vorbeischoss. Ein sehenswerter Schlenzer von der Strafraumecke von Burak Sagir ging in der letzten Spielminute knapp am Tor vorbei, bevor Pascal Sager in der Nachspielzeit mit seinem Versuch aus 18 Metern zentral vor dem Tor an Robert Schmidt scheiterte und es beim 2:0-Achtungserfolg des MTSV Eschershausen blieb. „Wir hätten vor dem Spiel mit einem Punkt beim Tabellenführer gut leben können, nun sind es drei verdiente Punkte“, zeigte sich der Eschershäuser Mannschaftsführer Alexander Leidner nach Spielschluss glücklich. (ac)