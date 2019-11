Montag, 25. November 2019

MTSV Eschershausen siegt auch gegen SSV Langenhagen

Patrick Meyer zeigte starke Leistungen beim Spiel gegen den SSV Langenhagen. Foto: hep

Eschershausen. Der MTSV Eschershausen konnte einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt in der Tischtennis-Landesliga über den SSV Langenhagen feiern. Mit 9:4 setzten sich die Raabestädter vor heimischer Kulisse durch und konnten an die alte Heimstärke wieder anknüpfen. Dabei mussten sie krankheitsbedingt auf Sören Schway verzichten. Doch die Mannschaft konnte den Ausfall kompensieren und spielte einen überlegenen Sieg heraus. Durch diesen wichtigen Sieg gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf konnten sich die Raabestädter auf den siebten Platz in der Tabelle verbessern. (jh)

Mehr lesen Sie im TAH vom 26.11.2019.