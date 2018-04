Mittwoch, 11. April 2018

MTV Bevern siegt nach Elfmeterschießen

Sebastian Kuhn (links, VfR Hehlen) kann Fabian Hindrichs nicht aufhalten. Foto: fhm

Hehlen. Spannender Pokalfight in Hehlen, mit 9:8 nach Elfmeterschießen (4:4, 2:3) gewann der MTV Bevern am Mittwochabend gegen VfR Hehlen und zieht in die Runde der letzten Vier beim Allersheimer Fußball-Kreispokal ein. Von Anfang an sahen die Zuschauer ein energiegeladenes und kämpferisches Spiel. Beide Mannschaften, die aufgrund des Wochenspieltags auf mehrere Stammkräfte verzichten mussten, gingen von Anfang an ein hohes Tempo und suchten die Zweikämpfe. Während der MTV Bevern durch kluges und schnelles Passspiel auffiel, spielte der VfR Hehlen die Konterkarte und versuchte mit englischen Mitteln, mit schnellen, weiten Bällen zum Erfolg zu kommen.

Obwohl der MTV schon nach zehn Minuten verletzungsbedingt Ludger Asche auswechseln musste, hatten die Beveraner die Spieldominanz und konnten durch zwei schöne Treffer von Fabian Hindrichs und Kai Engelmann über links (7., 31.) mit 2:0 verdient in Führung gehen. Kurz danach sah es so aus, als gebe es dadurch die Vorentscheidung. Doch die Mannschaft von Trainer Markus Wienecke antwortete couragiert durch Benjamin Kruse mit zwei Treffern in den letzten fünf Minuten vor der Halbzeit. Kai Engelmann sorgte dann wieder im Gegenstoß kurz vor dem Pausenpfiff für den 3:2-Halbzeitstand.Nach der Pause verschoss Johannes Pötter zunächst einen Elfer für den MTV Bevern. Dann konnte Timon Gonzales für den VfR zum 3:3 ausgleichen (58.). Das Spiel blieb spannend und hochwertig bis zum Schluss. Andreas Krummacker schoss die Burgberger sieben Minuten vor Schluss in Führung. Doch ein abgefälschter Freistoß von Behcet Arikan brachte in der 93. Minute den 4:4-Ausgleich. Beim fälligen Elfmeterschießen wurde MTV-Keeper Sören Eilers zum Pokalhelden. Er konnte einen der Hehlener Elfer halten, während seine Mannen alle fünf Elfer versenkten. (fhm)