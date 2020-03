Dienstag, 03. März 2020

MTV Fürstenberg verlängert mit Trainer Werner Müller

Werner Müller geht in seine vierte Saison als Trainer des MTV Fürstenberg.

Fürstenberg. Auch in der Saison 2020/21 wird Werner Müller auf der sportlichen Kommandobrücke des Fußball-Kreisligisten MTV Fürstenberg stehen. Darauf haben sich der Übungsleiter und Vereinsführung verständigt. Werner Müller geht damit in sein viertes Jahr als Trainer des Kreisligisten. Beim MTV freut man sich, den ehrgeizigen Übungsleiter für eine weitere Spielzeit gewonnen zu haben. „Werner identifiziert sich zu 100 Prozent mit dem Club und seiner Aufgabe. Als langjähriger, ehemaliger Landesligaspieler bringt Werner hohes sportfachliches Wissen mit. Hinzu kommt seine ausgeprägte soziale Kompetenz. Letztere gewinnt immer mehr an Gewicht. Ich kann mir wirklich keinen besseren Trainer für unsere Fußballer vorstellen. Von daher bin ich glücklich, dass wir die erfolgreiche Zusammenarbeit fortsetzen", kommentierte MTV-Chef Achim Helm die Vertragsverlängerung.