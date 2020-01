Donnerstag, 16. Januar 2020

Mühlenfeld-Gründerin Mareille Willmann auf der Fashion Week in Berlin

Mareille Willmann mit Casting-Direktor Rolf Scheider. Foto: red

Holzminden/Berlin. Aus der Küche auf den Laufsteg: Das Holzmindener Zwiebel-Chutney „Würzich“ aus dem Hause Mühlenfeld wurde diese Woche bei der Berliner Fashion Week in über 650 „Goodie Bags“ an Zuschauer verteilt, darunter zahlreiche Influencer, Casting-Direktor Rolf Scheider, auch bekannt als Jury-Mitglied von „Germanys Next Topmodel“, Model Fiona Erdmann und Sängerin Kim Gloss. Mühlenfeld-Gründerin Mareille Willmann aus Holzminden hatte den heimischen Schreibtisch im Weserbergland ebenfalls für einen Tag gegen den Laufsteg eingetauscht: Wobei sie lediglich nur am Laufsteg saß und die Fashion-Show von Designerin Rebekka Ruetz im Krafwerk verfolgte – passend im „Würzich“-Shirt. „Ein aufregender Tag“, sagt die junge Gründerin, die für die Show bei Instagram sogar ein Ticket verlost hatte und somit nicht allein nach Berlin reisen musste. Das Foto zeigt Mareille Willmann mit Casting-Direktor Rolf Scheider.