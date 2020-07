Freitag, 10. Juli 2020

Müll am Liebigstadion: Zwei Verursacherinnen ermittelt

Immer wieder wird am Liebigstadion in Holzminden Müll abgeladen. Jetzt gelang der Polizei ein kleiner Ermittlungserfolg. Foto: Archiv

Holzminden. Als illegaler Müllablageort sind sie bekannt: die Container auf dem Parkplatz des Liebigstadions. Nun gab es einen kleinen Ermittlungserfolg der Holzmindener Polizei. Zwei Verursacherinnen konnten bereits am vergangenen Dienstag bis ermittelt werden. In dem ersten Fall stellten die Polizeibeamten im Rahmen der Streife eine erhebliche Menge an abgelagertem Hausmüll fest. Eine grobe Durchsicht ergab erste Hinweise auf einen möglichen Verursacher. An dessen Wohnanschrift wurde die Familie mit dem Sachverhalt konfrontiert. Daraufhin räumte die 49-jährige Ehefrau ein, den Müll dort abgelegt zu haben. Einer Aufforderung, den illegal abgelegten Müll sofort zu beseitigen, kam sie anschließend nach. In dem zweiten Fall wurde eine Menge alter Spielsachen entsorgt. Auch hier stießen die Polizeibeamten auf einen Namen. Ermittlungen ergaben hier eine 41-Jährige Holzmindenerin als Verursacherin. Auch sie wurde zur Beseitigung ihres Unrates aufgefordert, dem sie umgehend nachkam. Gegen beide Verursacherinnen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.