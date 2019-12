Montag, 30. Dezember 2019

Müllcontainer in Holzminden brennt lichterloh

Die Feuerwehr Holzminden löschte das Feuer. Foto: bs

Holzminden. Mehrere Anrufe gingen am Montagabend, 30. Dezember, um 19.45 Uhr bei der Leitstelle ein. „Ein Müllcontainer steht lichterloh in Flammen“, wurde gemeldet. Schnell waren 17 Einsatzkräfte der Feuerwehr Holzminden und Führung von Stadtbrandmeister Manfred Stahlmann und stellvertretender Ortsbrandmeister Tobias Hauske am Eingang des Campe-Gymnasiums II in Holzminden vor Ort, um das Feuer zu löschen. Die Einsatzkräfte brachten den Brand unter Kontrolle. Schnell konnte „Feuer aus“ gemeldet werden. Der Müllcontainer war mit einer Kette gesichert. Bislang ist nicht klar, warum der Müllcontainer in Brand geraten ist. Auch die Polizei war schnell am Einsatzort. Zeugen, die etwas gesehen haben, sollen sich bei der Polizei melden. (fhm/bs)