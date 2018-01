Freitag, 12. Januar 2018

Müller-Christoph GbR übernimmt die Firma Heine GmbH in Holzminden

Eine neue Zeitrechnung bricht an am Lüchtringer Weg: Der langjährige Inhaber Thomas Heine (Mitte) übergab das Steuer an die neuen geschäftsführenden Gesellschafter Jens-Uwe Müller (links) und Jens-Peter Christoph (rechts).

Holzminden. Im Grunde wächst zusammen, was zusammen gehört – so jedenfalls empfinden es alle Beteiligten, und der langjährige Firmenchef und -inhaber Thomas Heine ist froh, den richtigen Zeitpunkt für diesen Schritt gefunden zu haben. „Es fühlt sich richtig und gut an“, sagt er erleichtert. Als angestellter Berater bleibt er dem Unternehmen ohnehin erhalten und sichert den neuen Eigentümern und der Firma weiterhin wichtiges, über 25 Jahre erworbenes Know-how. Thomas Heine übergibt das Steuerrad an die beiden neuen geschäftsführenden Gesellschafter Jens-Uwe Müller und Jens-Peter Christoph. Zum 8. Januar hat der Firmengründer und bisherige Alleingesellschafter Thomas Heine die Firma Heine GmbH mit Sitz am Lüchtringer Weg in Holzminden an die Müller-Christoph GmbH verkauft. Das eigenständige Unternehmen am lokalen Standort bleibt erhalten, alle 26 Mitarbeiter wurden übernommen. (spe)

