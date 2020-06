Montag, 08. Juni 2020

Müllfrevel auch in Eimen

So schlimm war es noch nie an den Altglascontainern in Eimen. Foto: rb

Eimen. Nicht oft, aber hin und wieder kommt es vor, dass bei den Altglascontainern unterhalb des Schützenhauses in Eimen Müll und Unrat abgelagert wird. Aber so schlimm wie diesmal war es noch nie. Ein großer Berg von zusammengefalteten großen Kartons, Farbeimer, Dichtungskartuschen, mehrere volle Müllsäcke und sogar Bauschutt wurden dort abgeladen. Es wurde bereits die Polizei hinzugezogen, die den Vorfall aufgenommen hat. Bürgermeister Werner Allerkamp ist so verärgert, dass er 100 Euro ausgelobt hat für denjenigen, der Hinweise geben kann, die zur Feststellung des Übeltäters führen. Informationen dazu können ihm unter Telefon 05565/1675 mitgeteilt werden. (rb)