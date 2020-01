Mittwoch, 01. Januar 2020

Mülltonne im Brüder-Grimm-Weg in Holzminden fängt Feuer

Das Feuer richtete keinen großen Schaden an, dank des schnellen Einsatzes der Hausbewohner und der Feuerwehr. Foto: bs

Holzminden. Es dauerte nur 61 Minuten, bis die Feuerwehr Holzminden zu ihrem ersten Einsatz im neuen Jahr gerufen wurde. In der Neujahrsnacht um 1.01 Uhr wurden die Brandschützer in den Brüder-Grimm-Weg in Holzminden alarmiert. Dort hatte vermutlich ein Feuerwerkskörper eine Mülltonne in Brand gesetzt. Neben der Tonne waren Altpapier und Gelbe Säcke gelagert, die ebenfalls Feuer fingen. Die Hausbewohner konnten den Brand mit eigenen Mitteln löschen. Die Holzmindener Feuerwehr, die mit 25 Brandschützern unter Leitung von Ortsbrandmeister Michael Nolte angerückt war, führte Nachlöscharbeiten durch und untersuchte den Brandort mit der Wärmebildkamera. (bs/fhm)