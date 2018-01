Dienstag, 16. Januar 2018

Müssen die Platanen am Marktplatz fallen?

Im Sommer bilden die Kronen der 21 Platanen ein Schatten spendendes Blätterdach rund um den Marktplatz. nig/Archiv

Holzminden. Die Zukunft der 21 Platanen auf dem Holzmindener Marktplatz ist ungewiss. Dass die kerngesunden Bäume, vor rund drei Jahrzehnten bereits fortgeschrittenen Alters gepflanzt, gefällt werden und weichen müssen, ist eine durchaus mögliche Option. Denn die Stadtverwaltung sieht die Verkehrssicherungspflicht in Frage gestellt. Das Problem: Die Wurzeln der Bäume drücken die Pflasterung hoch, Bodenwellen und Stolperfallen sind entstanden – trotz der Baumscheiben. Noch ist nicht entschieden, was geschehen soll. Das Fachamt hatte das Thema in einer Bauausschuss-Sitzung vor Weihnachten zur Sprache gebracht und bittet die Politik, über mögliche Alternativen mitzuentscheiden. „Wir sind auf der Suche nach einer dauerhaften Lösung“, sagt Jens-Martin Wolff, Leiter des Baudezernats der Stadt Holzminden. Eine Lösung, die weder populär in der Bevölkerung noch kostengünstig zu realisieren wäre, ist, alle 21 Platanen auf einen Schlag zu fällen und durch die Neupflanzung von Großbäumen zu ersetzen. (spe)

