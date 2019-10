Freitag, 11. Oktober 2019

Multivisionsshow von Reinhard Pantke im Roxy Holzminden: Der TAH verlost Tickets

Reinhard Pantke mit dem Rad auf einer Eisenbahnbrücke in Quebec. Foto: Reinhard Pantke

Holzminden. Der Braunschweiger Reisejournalist und Buchautor Reinhard Pantke radelte im Sommer 2018 erneut über 6.000 Kilometer quer durch Kanada, durch das zweitgrößte Land der Erde. Bilder dieser Reise kann man in einer faszinierenden Multivisionsshow am Sonntag, 27. Oktober, ab 11.15 Uhr im Roxy-Kino in Holzminden sehen. Der TAH verlost unter seinen Lesern in einer ABOplus-Aktion dreimal zwei Karten für die neue Pantke-Show im Roxy. Wer gewinnen will, schickt unter dem Stichwort „Pantke-Show Kanada“ eine E-Mail an redaktion@tah.de oder eine Postkarte an den Täglichen Anzeiger, Zeppelinstraße 10, 37603 Holzminden. Name, Telefonnummer und Wohnort nicht vergessen! Einsendeschluss ist der 17. Oktober. Viel Glück!

