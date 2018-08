Donnerstag, 16. August 2018

Musicalgala auf dem Holzmindener Marktplatz

Es spielt das Osnabrücker Symphonieorchester unter der Leitung von Reto Parolari.

Holzminden. Es ist eine beliebte Tradition, dass der Kulturverein Holzminden in Kooperation mit dem Stadtmarketing in einem grandiosen Finale auf dem Marktplatz in Holzminden die Marktsommerkonzerte beschwingt ausklingen lässt. So soll es auch in diesem Jahr wieder sein: Unter dem Motto „Die Nacht des Musicals“ sind am Sonntag, 26. August, um 18 Uhr das Osnabrücker Symphonieorchester unter der Leitung von Reto Parolari und als Solisten Michael Heim sowie Peggy Steiner zu Gast.

Die schönsten Melodien aus den bekanntesten Musicals, Filmen und Operetten von berühmten Komponisten wie Andrew Lloyd Webber, Cole Porter und Franz Lehar entführen den Zuschauer in eine Welt, die unendlich viel Stoff zum Träumen und Lachen birgt. Märchenhafte Stories, aber auch unvergessene Ohrwürmer und bewegende Arien waren und sind das Erfolgsrezept dieser populären Genres, die das Osnabrücker Symphonieorchester präsentieren wird. (tah)

