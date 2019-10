Samstag, 12. Oktober 2019

Musik, Kabarett und Comedy in der Schlosskapelle Bevern

Karin Zimny und Ruthilde Holzenkamp sind die „Divanetten“ und im aktuellen Programm „Ingeborg und Ingeborg“. Foto: TAH

Bevern. Eine Inge ist nicht genug, daher heißt das neue Programm der Divanetten „Ingeborg & Ingeborg“. Das fulminante Damenduo alias Karin Zimny und Ruthilde Holzenkamp reist zum zweiten Mal nach Bevern in die Schlosskapelle, um die Zuschauer wieder mit einem musikalischen Kabarettabend zu begeistern. Die Diven Ingeborg Schmitt und Inge Pachulke sind schön, reich und sexy – jedenfalls fast – und sie begeben sich in diesem Programm auf Kreuzfahrt über die Bühnen der Welt in Dörfern, Städten und Inseln. Sie erzählen und singen sich durch verschiedenste Erlebnisse, die man als Kreuzfahrer dabei so haben kann. Am Freitag, 8. November, ab 20 Uhr stechen Karin Zimny und Ruthilde Holzenkamp mit ihrem Programm „Ingeborg & Ingeborg“ in der Schlosskapelle in See.

