Montag, 27. November 2017

Musikalische Krönung der Geschichte

Sopranistin Silvia Koke begeisterte das Publikum in Höxter mit ihrem breitgefächertem Repertoire von Musical über Filmmusiken bis hin zum Swing.

Höxter/Stahle. Was vor 125 Jahren von 12 musikbegeisterten Männern als reine Blaskapelle ins Leben gerufen wurde, hat sich im Laufe der Jahrzehnte längst zu einem ausgewachsenen Orchester mit umfangreicher Instrumentalisierung und einem breiten musikalischen Repertoire quer durch alle Genres entwickelt. Jetzt feierte das Stahler Blasorchester sein 125- jähriges Bestehen mit einem großen Jubiläumskonzert in der Residenz Stadthalle in Höxter. Und was das Orchester dort, mit Unterstützung der Stahler Sopranistin Silvia Koke, präsentierte, stellte einen weiteren Qualitätssprung in der langen Geschichte des Ensembles dar. (jbo)

