Sonntag, 19. Januar 2020

Musikalische Zeitreise im Seniorenhaus in Holzminden

Die Bewohner des Seniorenhauses genießen die musikalische Zeitreise. Foto: bk

Holzminden. Die Bewohner des Seniorenhauses am Pipping in Holzminden hatten allen Grund zur Freude. Am Sonnabendvormittag wurden sie Teil eines kleinen Konzertes, veranstaltet von der Musikschule Holzminden, die im Rahmen einer Konzertreihe in drei Senioreneinrichtungen jeweils neun Konzerte gibt. Seit zwei Jahren besteht dieses Projekt nun schon. Initiator hierfür war Uwe Schünemann, Mitglied des Lions Clubs Holzminden, der eine ähnliche Veranstaltungsreihe aus Hannover kannte und die Idee mit nach Holzminden brachte. (bk)

