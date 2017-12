Freitag, 29. Dezember 2017

Musikalischer Neujahrsgruß aus dem Solling

Der Handharmonika Spielkreis gastierte zum 39. Mal im Haus des Gastes in Neuhaus. Tina Görlach-Degenhardt (rechts) inmitten ihres Ensembles.

Neuhaus. Vieles gehört mittlerweile zu einem standesgemäßen Jahreswechsel dazu. Seien es die unterschiedlichen Jahresrückblicke und Chroniken oder aber das am Silvesterabend allseits präsente „Dinner for One“. Im Kreis Holzminden ist an einen Jahreswechsel ohne das Abschlusskonzert des Handharmonika-Spielrings Bevern-Holzminden-Bodenwerder nicht zu denken. Bereits zum 39. Mal gastierte das Ensemble unter der Leitung von Tina Görlich-Degenhardt auf der Bühne des Haus’ des Gastes in Neuhaus und begeisterte erneute eine große Anzahl zum Teil von weither angereister Musikfreunde. (jbo)

