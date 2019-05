Sonntag, 26. Mai 2019

Musikalisches Feuerwerk vor schmaler Kulisse

Mit dem Time Warp rissen die Gaz Guzzlers ihr Publikum endgültig mit. Foto: jbo

Negenborn. Nachdem das mittlerweile schon als legendär zu bezeichnende Musikevent „Negenborn to be wild“ im vergangenen Jahr wegen diverser Terminüberschneidungen nicht stattgefunden hatte, war es in diesem Jahr wieder so weit. Der Verein „ProKult“ hatte zu einer Neuauflage des Festivals in die Scheune an der Bäckerstraße nach Negenborn eingeladen und mit der Gruppe Frontdoor und den Gaz Guzzlers zwei Musik-Acts der Extraklasse aufgeboten. Aber das scheint nicht mehr auszureichen. (jbo)

Mehr lesen Sie im TAH vom 27. Mai 2019.