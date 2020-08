Montag, 24. August 2020

Musikalisches Kaleidoskop am Klavier in Höxter

Pianist Leon Gurvitch. Foto: Gurvitch

Höxter. Preludes und Tänze vom 14. bis zum 19. Jahrhundert präsentiert Leon Gurvitch am 29. August um 19.30 Uhr im Historischen Rathaus in der Weserstraße 11 im Rahmen der Rathausklassik Höxter. Leon Gurvitch, der in Minsk geborene Pianist, Dirigent und Komponist studierte an der Musikhochschule seiner Heimatstadt und an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Sein Dirigierstudium in Minsk schloss er mit Auszeichnung ab und war von 2004 bis 2017 auch Dozent im Fach Dirigieren am Johannes Brahms Konservatorium in Hamburg. Seit dem ist er als Selbstständiger in Sachen Musik unterwegs von der Carnegie Hall bis zur Elbphilharmonie.

Mehr lesen Sie im TAH vom 25.08.2020.