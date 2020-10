Montag, 05. Oktober 2020

Musikschule Holzminden sendet jetzt sehr gut

Vorstandsvorsitzender Folkert Groeneveld (links), Musikschulleiter Alexander Käberich und Prokurist Rolf Haas. Foto: fhm

Holzminden. „Was machen wir, wenn es wieder eine Situation gibt wie am 16. März?“ Diese Frage haben sich Alexander Käberich und seine Kolleginnen und Kollegen von der Musikschule Holzminden immer wieder gestellt. Was machen, wenn Corona, nochmals für Schließungen und Quarantäne sorgt? Die Antwort kann Alexander Käberich jetzt mit Hilfe der VR-Bank und der VR-Stiftung geben, die 5.950 Euro an die Musikschule Holzminden gespendet haben. (fhm)

