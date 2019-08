Freitag, 16. August 2019

Musikschule Holzminden soll mehr Förderung erhalten, aber weniger als beantragt

Die Musikschule Holzminden in der Neuen Straße. Foto: Käberich

Holzminden. Die Musikschule Holzminden muss, verglichen mit anderen Einrichtungen, mit einem vergleichsweise bescheidenen Salär wirtschaften. Dabei kann sie ihren Lehrern nur zwei Drittel des an kommunalen Musikschulen üblichen Tariflohns zahlen, und es wird zunehmend schwieriger, ihre qualifizierten Lehrkräfte zu halten und neue zu gewinnen. Einige Lehrer hat die Musikschule bereits kurzfristig an allgemeinbildende Schulen „verloren“. Die Musikschule hat daher eine sich jährlich steigernde Erhöhung des städtischen Zuschusses beantragt, der zurzeit 69.000 Euro im Jahr beträgt und über längere Zeit nicht angehoben worden ist. Wie sich im Kulturausschuss der Stadt abzeichnete, wird der Rat einer Erhöhung der Mittel zustimmen, allerdings nicht in der gewünschten Höhe. So wird voraussichtlich ein dreijähriger Fördervertrag mit dem Trägerverein Musikschule Holzminden geschlossen werden, der monatliche Ratenzahlungen festschreibt. Dann wird, wenn die Ausschussmehrheit im September auch der Ratsmehrheit entsprechen wird, die Stadt Holzminden die Musikschule von 2020 bis 2022 mit jährlich 90.000 Euro bezuschussen. (spe)

