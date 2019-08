Mittwoch, 07. August 2019

N3-Fernsehen zeigt die Arbeit der Salamander-Helfer im Kreis Holzminden

Der Feuersalamander, nach einer Comic-Werbefigur auch „Lurchi“ genannt, wird von einem asiatischen Pilz bedroht. Foto: Müller

Negenborn/Stadtoldendorf. War der Kampf um die seltenen Feuersalamander im Hooptal völlig umsonst? Dass „Lurchi“ vom Aussterben bedroht ist, hat sich ja mittlerweile herumgesprochen. Als größter Feind galt jedoch bisher der Mensch, ganz besonders der Autofahrer. Jetzt aber verbreitet sich ein Pilz aus Asien in Windeseile und rafft ausgerechnet und ausschließlich die Feuersalamander dahin. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Pilz auch das Weserbergland erreicht. Neben den ehrenamtlichen Naturschützern sind nun auch Wissenschaftler dabei, das Aussterben dieser besonderen Amphibienart aufzuhalten. Einen Beitrag darüber zeigt am kommenden Dienstag, 13. August, um 18.15 Uhr N3 in der Sendung „Naturnah“. (rei)

