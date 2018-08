Montag, 13. August 2018

NABU feiert sein Sommerfest im „NEST“ in Holzminden

Natur pur: Ein Kohlweißling auf einer Basilikumpflanze. Foto: Britta Raabe/NABU

Holzminden. Die NABU-Regionalgeschäftsstelle Weserbergland und der NABU Holzminden laden alle am Naturschutz Interessierten zu einem Sommerfest ein. In den letzten Jahren fanden bereits Sommerfeste der NABU-Gruppen in den angrenzenden Landkreisen statt: In Hameln-Pyrmont, Hildesheim und Schaumburg tauschten sich Aktive mit Naturfreunden in vielen konstruktiven Gesprächen aus. In diesem Jahr, am Sonnabend, 18. August, von 15 bis 18 Uhr wird das NABU-Sommerfest im „NEST“ gefeiert, in der Natur-Erfahrungs-Stätte des NABU Holzminden auf dem Horstberg (die Altendorfer Straße hinauf, aus dem Ort fahren, dann rechterhand). Alle Interessierten sind zum Mitfeiern und Natur erleben herzlich eingeladen. (tah)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 14. August