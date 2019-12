Samstag, 21. Dezember 2019

NABU pflegt Kopfweiden bei Warbsen

Das Foto entstand beim Weidenschneiteln 2018 am Forstbach in Golmbach. Foto: Tanja Frischgesell

Warbsen. Am 28. Dezember um 9.30 Uhr startet wieder das traditionelle Weidenschneiteln des NABU Holzminden. Alle, die sich nach den Weihnachtsfeiertagen an der frischen Luft bewegen und gleichzeitig etwas für Insekten, Vögel und das Landschaftsbild tun wollen, sind herzlich eingeladen, bei der Kopfweidenpflege mitzuhelfen.

Früher wurde Weidenholz zum Flechten von Körben, Zäunen und vielem mehr verwendet. Seitdem diese charakteristische Nutzungsform, das sogenannte „Schneiteln“, aufgegeben wurde, drohen die alten Bäume unter der Last ihrer immer schwerer werdenden Äste auseinander zu brechen.

Da Kopfbäume durch ihren hohen Totholzanteil, ihre Höhlen und Spalten vielen Tieren und sogar anderen Pflanzen Lebensraum bieten, kümmert sich der NABU seit nunmehr 40 Jahren um ihren Erhalt. Treffpunkt ist dieses Jahr am Friedhof in Warbsen, am Ende der Straße „Am Pagenrücken“. Wer etwas später kommen möchte, muss nur dorfauswärts dem Geräusch der Motorsäge bis zu einer Pferdeweide folgen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, nach Möglichkeit Astschere, Forke oder Harke und auf jeden Fall Arbeitshandschuhe mitbringen. Die Leitung übernimmt Stefan Koch (05532/8154990).