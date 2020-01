Samstag, 11. Januar 2020

NABU ruft an diesem Wochenende zur Wintervogelzählung auf

Auch der Buntspecht mag Meisenknödel. Foto: Kathy Büscher/NABU

Kreis Holzminden. Wer flattert denn da durch den winterlichen Garten? NABU und NAJU Niedersachsen rufen vom 10. bis zum 12. Januar zur zehnten „Stunde der Wintervögel“ auf. Bundesweit laden NABU und sein bayerischer Partner Landesbund für Vogelschutz (LBV) zur Teilnahme an Deutschlands größter Mitmachaktion ein. Vogelfreunde sind an diesem Wochenende wieder aufgerufen, eine Stunde lang Vögel zu beobachten, zu zählen und dem NABU zu melden. Nach dem zweiten Rekordsommer in Folge könnte die Zählung Aufschluss darüber geben, wie sich anhaltende Dürre und Hitze auf die heimische Vogelwelt auswirken. Je mehr Menschen mitmachen, desto aussagekräftiger werden die Ergebnisse.

Die „Stunde der Wintervögel“ ist Deutschlands größte wissenschaftliche Mitmachaktion und findet bereits zum zehnten Mal statt. Jeder kann eine Stunde lang die Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zählen und dem NABU melden. Von einem ruhigen Beobachtungsplatz aus wird von jeder Art die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig zu beobachten ist. Die Beobachtungen können unter www.stundederwintervoegel.de bis zum 20. Januar gemeldet werden. Zudem ist für telefonische Meldungen am 11. und 12. Januar jeweils von 10 bis 18 Uhr die kostenlose Telefonnummer 0800/1157115 geschaltet. Auch die NABU-Regionalgeschäftsstelle Weserbergland nimmt Anrufe unter der Nummer 05751/5237 entgegen.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 11. Januar