Donnerstag, 05. März 2020

NABU zeichnet Pionierkaserne Holzminden aus

Oberstleutnant Flach (rechts) und Tanja Frischgesell. Foto: Oberstabsgefreiter Weeger

Holzminden. Die Baumaßnahmen schreiten weiter voran. Zehn Jahre werden mindestens vergehen bis alle Neubauten wie Schleppdächer, Funktions- und Unterkunftsgebäude in der Pionierkaserne am Solling und am Pionierübungsplatz Land fertiggestellt sind. Rund 54 Millionen Euro werden die Baumaßnahmen insgesamt kosten – alle durch Baugenehmigungen abgesegnet. Doch es gibt Mitbewohner, die es sich ohne jegliche Genehmigungen in der Kaserne gemütlich machen. Die Rede ist von gefiederten Mitbewohnern: den Mehlschwalben. Deren Bestände gehen bundesweit seit Jahren zurück und so ist es dem Kommandeur des Panzerpionierbataillon 1, Oberstleutnant Gunter Flach eine Herzensangelegenheit, den Schwalben ein Zuhause zu bieten. „Es ist mir wichtig, die Maßnahmen, die in der Kaserne stattfinden, mit der Natur in Einklang zu bringen. Artenschutz wird auch bei uns Pionieren großgeschrieben. So wird hinter dem Stabsgebäude ein Blühbeet angelegt, um auch hier insektenfreundlicher zu werden und einen zusätzlichen Ort zur Förderung der biologischen Vielfalt zur Verfügung zu stellen“, so Oberstleutnant Flach. Mit der Plakette „Hier sind Schwalben willkommen“ wird der Artenschutz der Panzerpioniere in Holzminden nun auch sichtbar.