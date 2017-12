Freitag, 15. Dezember 2017

Nach 25 Jahren: Amtsarzt Dr. Klaus Weber verabschiedet

Dr. Weber (links) geht in den Ruhestand.

Kreis Holzminden. Nach mehr als 25 Jahren im Dienste des Landkreises Holzminden wurde Dr. Klaus Weber als Amtsarzt und Leiter des Bereichs Medizinische Fachdienste, Gesundheitsschutz und Betreuungsstelle im Rahmen einer großen Dienstversammlung im Dezernat für Gesundheit, Soziales, Verbraucherschutz und Jugend von Landrätin Angela Schürzeberg in den Ruhestand verabschiedet. Auch im Rahmen der Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz sprach der Vorsitzende des Ausschusses Dr. Wilhelm Scharffetter seinen besonderen Dank für die gute und engagierte Arbeit an Dr. Klaus Weber aus. Seine Nachfolgerin im Amt Dr. Ursula Schaper konnte in der Sitzung begrüßt werden.