Samstag, 29. Februar 2020

Nach 46 Dienstjahren von der Samtgemeinde Bevern verabschiedet

Samtgemeindebürgermeister Thomas Junker überreicht dem scheidenden Mitarbeiter Volker Lönneker einen Präsentkorb. Foto: Samtgemeinde Bevern

Bevern. 46 Jahre war Volker Lönneker bei der Samtgemeinde Bevern beschäftigt. Sein gesamtes Berufsleben stellte er in den Dienst der Bürger. Am Freitag nun wurde Volker Lönneker offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Er begann seine Ausbildung zum Verwaltungsangestellten im August 1973, als die Samtgemeinde gerade erst dabei war, „zusammenzuwachsen“. Nach seiner Abschlussprüfung wurde er ab 1976 als Sachbearbeiter in der Bauverwaltung eingesetzt und war insbesondere für das Beitragswesen und die Bauleitplanung zuständig. Außerdem war Lönneker langjähriger stellvertretender Bauamtsleiter und Mitglied des Personalrates. (rei)

