Sonntag, 09. August 2020

Nach Ansturm gesperrt – Maßnahmen in Godelheim greifen

Am Sonntag waren viel weniger Besucher in Godelhelm als am Sonnabend. Foto: nn

Godelheim. Am Sonnabend, 8. August erlebte die Freizeitanlage Godelheim einen Massenansturm. Die Hitzewelle trieb nicht nur Höxteraner, sondern Besucher aus dem Umkreis von 50 Kilometern auf die Anlage. Es entstanden unhaltbare Zustände, wie es ein Sprecher der Stand Höxter beschrieb. Die Corona-Schutzregeln wurden nicht eingehalten, die Parkplätze waren schon vormittags überfüllt und viele Autofahrer parkten Rettungswege zu. Es herrschte ein Verkehrschaos. Aufgrund dieser unhaltbaren Zustände ergriff die Stadt Höxter noch am Sonnabend Maßnahmen und sperrte den Parkplatz. Am gesamten Sonntag wurde der Parkplatz ebenfalls gesperrt, auch die Zuwege wurden von Polizei, Ordnungsamt und einem Sicherheitsdienst kontrolliert. Behörden und Sicherheitsdienst kontrollierten auch, ob die Abstandsregeln und die Hygienevorschriften eingehalten wurden. Am Sonntag kamen dann auch weniger Menschen zum Freizeitsee, die Lage war am gestrigen Sonntag unter Kontrolle. „Die Maßnahmen wirken“, erklärte Sebastian Vogt, Sprecher der Stadt Höxter im Gespräch mit dem TAH. (fhm)