Montag, 31. August 2020

Nach Brandserie in Einbeck: Polizei Northeim setzt Sonderkommission ein

Symbolfoto TAH

Northeim/Einbeck. Nach einer Vielzahl von Brandlegungen in Einbeck und den dazugehörigen Ortsteilen hat die Polizei Northeim sowohl die polizeilichen Präsenz- und Ermittlungsmaßnahmen nachhaltig erhöht. Mit sofortiger Wirkung setzt die Polizeiinspektion Northeim eine Sonderkommission mit einem weiter verstärkten Personalansatz ein. Die bisherigen Ermittlungskräfte werden durch weiteres Ermittlungspersonal aus den Polizeiinspektionen Hildesheim und Göttingen verstärkt. Die Polizeiinspektion Northeim konnte die Tatverdächtige am 21. August ein zweites Mal festnehmen. Sie sitzt zurzeit in einer psychiatrischen Fachklinik in Göttingen. Danach setzte sich die Brandserie bis zu den beiden Bränden in der vergangenen Nacht fort. „Die Aufklärung der Brandserie hat in der Polizeidirektion Göttingen Priorität. Ich weiß um die große Verunsicherung in der Bevölkerung. Wir setzen alles daran, den oder die Tatverdächtigen zu fassen. Und genau aus diesem Grunde werden die Maßnahmen der Polizei Northeim durch zusätzliches Ermittlungspersonal aus den Inspektionen meiner Behörde unterstützt. Das ist alternativlos“, sagte Uwe Lührig, Präsident der Polizeidirektion Göttingen.