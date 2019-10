Mittwoch, 16. Oktober 2019

Nach dem Unwetter räumt die Feuerwehr im Weserbergland auf

Wie hier in Boffzen musste vielerorts vor allem Schlamm beseitigt werden. Foto: fhm

Kreis Holzminden. Nach dem starken Unwetter, das in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch über die Kreise Höxter, Holzminden und Hameln-Pyrmont fegte, war Aufräumen angesagt. Boffzen hatte es besonders hart getroffen. Hier stand das Wasser fast kniehoch in den Straßen, dazu wurde Schlamm in den Ort geschwemmt. Feuerwehrleute aus Boffzen, Fürstenberg und Derental kämpften gegen die braunen, nassen Massen. Wie in Boffzen wurden auch in Bodenwerder und Bevern Sonderlagen ausgerufen. Straßen mussten gesperrt werden, Keller liefen voll. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Neben den Feuerwehrleuten räumten Mitarbeiter der Kommunen und der Straßenmeisterei noch den gesamten Mittwoch auf. (fhm)

