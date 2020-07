Sonntag, 26. Juli 2020

Nach den Ferien wieder grundsätzlich Normalität in den KiTas

Der Regelbetrieb darf wieder anlaufen, wenn die landesweit niedrigen Infektionszahlen auch nach der Urlaubsphase Bestand haben Foto: CDU

Kreis Holzminden. Nach den Planungen des Kultusministers Grant Hendrik Tonne können die Kindertagesstätten nach der Sommerpause wieder in den Regelbetrieb umschalten. „Darauf haben die Eltern im Landkreis Holzminden lange gewartet“, so der Landtagsabgeordnete Uwe Schünemann. Demnach würden durchmischte Gruppen wieder erlaubt. Das gelte aber nur, wenn die landesweit niedrigen Infektionszahlen auch nach der Urlaubsphase Bestand haben. Sollte es dagegen zu erhöhten Fallzahlen kommen, würde das Szenario B „Kita im eingeschränkten Betrieb“ greifen. Dabei würden wieder getrennte Gruppen und ein gestaffelter Tagesablauf vorgeschrieben werden. Eine Notbetreuung würde nur angeordnet, wenn regional begrenzt oder sogar landesweit ein „Shutdown“ verhängt werden müsste. Details können im Internet auf der Homepage des Kultusministers unter „KiTa in Corona-Zeiten 2.0“ heruntergeladen werden. „Wenn wir bestmögliche Normalität im Alltag erreichen wollen, ist weiterhin Disziplin erforderlich,“ mahnt der CDU Politiker. Das gelte auch im Urlaub. Jeder sollte an seine eigene Gesundheit aber auch an die Gefährdung anderer denken. Es sei im Interesse der Kinder aber auch der Eltern, dass die Kinderbetreuung wieder uneingeschränkt stattfinden kann.