Freitag, 07. Juni 2019

Nach der gefeierten Eröffnung kommen das Unwetter und die Absage!

„Mimbre“ verband Tanz, Theater und Zirkuselemente, verknotete Körper, baute Türme, erzählte eine poetische akrobatische Geschichte. Foto:spe

Holzminden. Mit einer gefeierten Premiere der drei Damen von „Mimbre“ ist am Freitagabend das 15. Internationale Straßentheater-Festival Holzminden eröffnet worden. Die Publikumspreisträger des letzten Festivals hatten die Ehre, den Reigen von über 50 Aufführungen der 13 Gruppen zu eröffnen. Das Publikum zeigte sich bereits in bester Straßentheater-Laune und sparte nicht mit Applaus. Zuvor hatten Projektleiterin Heike Leupold und Oliver A. Fuchs als Vertreter des Hauptsponsors einige Worte ans Publikum gerichtet und viel Spaß und spannende Tage beim diesjährigen Festival gewünscht. Dann kamen Gewitter mit Blitz und Donner, Starkregen und die Absage der späten Freitagabend-Aufführungen. Die großen Abend-Aufführungen von „Bandart“ und „Lucamoros“ mussten wegen des Gewitters und Sturms allesamt ausfallen. Schade! Aber Sonnabend und Sonntag gibt es noch reichlich Straßentheater zu sehen. 13 Gruppen, 50 Aufführungen an zehn Spielorten und über 100 Künstler werden aufgeboten. Holzminden erwartet rund 40.000 Besucher. (spe)

