Freitag, 19. Januar 2018

Nach der Zwangspause: Die Jecken dürfen in Arholzen wieder ran

Der Karnevalsverein Arholzen hofft um Umzug 2018 wieder auf viele bunte Motivwagen und Fußgruppen.

Arholzen. Nach einem Jahr Zwangspause dürfen 2018 die Jecken in Arholzen endlich wieder durchstarten. Zum 34. Mal soll am 11. Februar der Karnevalsumzug wie gewohnt durch Arholzen rollen. Genauso bunt, fröhlich und frech, wie man es von der kleinen Karnevalshochburg gewohnt ist. Alle Gruppen, Vereine und Einzelpersonen aus der Umgebung aufgerufen, sich am Umzug zu beteiligen. Wagenbauer und Fußgruppen sind ebenso willkommen wie einzelne Narren, die sich in fantasievollen Kostümen präsentieren möchten. Hauptsache Stimmung! Der ausrichtende Karnevalsverein Arholzen hofft wieder auf einfallsreiche Motive. Die Teilnahme an dem Umzug ist für alle Aktiven selbstverständlich kostenlos. Für eine bessere Planung freut sich der Verein über Anmeldungen unter der Telefonnummer 05532/4698. Wer möchte, kann aber auch noch ganz spontan ohne Anmeldung zum Startpunkt kommen. Natürlich werden an diesem Tag auch wieder zahlreiche Zuschauer erwartet. Nach dem Umzug steigt die Karnevalsparty im Dorfgemeinschaftshaus, einen Tag später sind die Kinder beim Kinderkarneval an der Reihe. (nig)

Lesen Sie den ausführlichen Artikel im TAH vom 20. Januar.