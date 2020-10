Freitag, 09. Oktober 2020

Nach elf Jahren an der Spitze verabschiedet sich Friedhelm Spieker

Friedhelm Spieker hat 2009 das Amt des Landrats im Kreis Höxter übernommen. Foto: Kreis Höxter

Höxter. Elf Jahre lang leitete er die Geschicke des Kreises Höxter, elf Jahre lang arbeitete er für den Kreis, der in dieser Zeit deutlich nach vorn gekommen ist. Am 31. Oktober endet die Dienstzeit des Landrats Friedhelm Spieker. Der gebürtige Höxteraner geht dann in den Ruhestand. Der Volljurist war vor den beiden Wahlen zum hauptamtlichen Landrat Stadtdirektor und Bürgermeister von Brakel gewesen. Alle seine Wahlen hat Friedhelm Spieker deutlich gewonnen und viel Vertrauen von den Bürgern bekommen. Im Gespräch mit dem TAH zieht Spieker Bilanz seiner Zeit als Landrat.

