Montag, 13. Januar 2020

Nach fast acht Stunden: B64 bei Bevern nach Unfall noch nicht freigegeben

Alle Fahrzeuge sind schwer beschädigt und inzwischen abtransportiert. Foto: spe

Bevern. Auch fast acht Stunden nach dem schweren Unfall auf der B 64 in Höhe Beverns konnte die Bundesstraße noch immer nicht für den Verkehr freigegeben worden. Bei dem Unfall kurz vor 9.30 Uhr am Montagmorgen waren drei Männer verletzt worden, zwei – ein 58-jähriger aus Bevern und ein 49-Jähriger aus Bovenden – schwer. Sie wurden mit Rettungshubschraubern nach Göttingen und Hannover geflogen. Der Beveraner steuerte den Heizöl-Laster, gegen den der Mann aus Bovenden mit einem Skoda Octavia stieß. Der Skoda hatte einen Lkw überholt. Der Heizöl-Laster krachte in den entgegenkommenden Lkw eines Bielefelder Logistikunternehmens, der Personenwagen landete völlig demoliert im Graben. Beide Fahrer mussten mit Rettungsscheren befreit werden. Der 59-jährige Fahrer des Lkw kam mit leichten Verletzungen davon. Aufwändig gestaltete sich die Bergung der Fahrzeuge, das Abschleppen und die anschließende Reinigung der Fahrbahn. Der Verkehr muss in beide Richtungen über Bevern umgeleitet werden. Besonders im nachmittäglichen Berufsverkehr kommt es zu starken Beeinträchtigungen. Der TAH berichtet umgehend, wenn die B 64 wieder freigegeben ist. (spe)

