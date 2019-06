Montag, 10. Juni 2019

Nach Gasaustritt: Festivalbesucher aus Wohnwagen gerettet

Symbolfoto TAH

Beverungen. Am Pfingstsonntag haben aufmerksame Zeugen ein Ehepaar aus Teltow, 60 und 61 Jahre alt, aus deren Wohnmobil gerettet, in dem Gas aus einer Propangasflasche ausgetreten war. Die Geschädigten und die Zeugen besuchten gemeinsam das Orange Blossom Special Festival in Beverungen. Nachdem man das befreundete Paar den ganzen Tag noch nicht gesehen hatte, wurde am Nachmittag in deren Wohnmobil Nachschau gehalten. Das Paar wurde bewusstlos dort aufgefunden, es war starker Gasgeruch festzustellen. Durch anwesende Sanitäter wurden die Personen aus dem Gefahrenbereich geschafft, anschließend brachten Rettungswagen sie in Krankenhäuser. Nach ersten Feststellungen besteht keine Lebensgefahr. Das selbst umgebaute Wohnmobil, ein Mercedes Sprinter, wurde durch die Feuerwehr gelüftet. An einer offengedrehten Gasflasche waren Geräte angeschlossen. Zur Untersuchung der Ursache des Gasaustritts wurde das Wohnmobil durch die Polizei sichergestellt.