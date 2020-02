Dienstag, 04. Februar 2020

Nach Karneval wird die Weserbrücke verschoben

Die neue Weserbrücke wird am 27. Februar auf ihren Platz gezogen. Foto: fhm

Lauenförde/Beverungen. Es geht in die heiße Phase des Brückenneubaus zwischen Lauenförde und Beverungen. Nach dem „tollen Tagen“ des Karnevals wird die Brücke am Dienstag, 25. Februar, komplett gesperrt. Nach den entsprechenden Vorarbeiten wird am Donnerstag, 27. Februar, mit dem Verschub der neuen Brücke auf ihren Platz begonnen. 4.000 Tonnen werden dann bewegt, mit sechs Hydraulikzylindern auf die neuen Pfeiler gezogen. 18 Meter wird die neue Weserbrücke dabei zurücklegen. Voraussetzung dafür ist, dass Hochwasser den Brückenbauern keinen Strich durch die Rechnung macht. (fhm).

