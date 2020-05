Donnerstag, 28. Mai 2020

Nach München sagt auch Warburg das Oktoberfest ab

Kein Oktoberfest in München und keine Oktoberwoche in Warburg. Foto: Gutsul

Kreis Höxter. Zum ersten Mal in ihrer 70-jährigen Geschichte findet die Warburger Oktoberwoche nicht statt. Das neuntägige Fest, das am 3. Oktober beginnen sollte, wurde am Donnerstag von den Stadtwerken Warburg offiziell abgesagt. Die Absage stand bisher noch nicht fest, weil die Oktoberwoche erst deutlich nach dem Ende des bisher geltenden Verbotszeitraumes stattfinden sollte. Grund für die Absage nach Auskunft des Veranstalters sei, dass die Oktoberwoche unter den Hygienebestimmungen undurchführbar sei. Auch die Abstandsregeln seien auf dem Gelände, in den Festzelten und der Gewerbeausstellung nicht einzuhalten. Im vergangenen Jahr besuchten über 400.000 Menschen die „Wies’n“ in Warburg. (fhm)