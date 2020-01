Donnerstag, 16. Januar 2020

Nach Schäden im Wald: Silberborn weist Ersatz-Skilanglauf-Loipe aus

Die Ersatzloipe (hier dunkelgrün markiert) ist 4,5 Kilometer lang. Start und Ziel ist am Grillplatz Silberborn. Plan: W. Peter

Silberborn. Wegen der Holzerntemaßnahmen, die durch die Beseitigung der umfangreichen Sturmschäden nach „Friederike“ und „Eberhard“ und Borkenkäferschäden notwendig waren und noch sind, entstanden teilweise starke Beeinträchtiguen an den fünf Loipen im Hochsolling (1, 2, 3, 3A und 3B) entstanden. Diese Schäden machen einen vertretbaren Loipenbetrieb in diesem Jahr nicht möglich. Vielerorts ist auch das Spuren gar nicht möglich, und auch Sicherheitsgründe sprechen dagegen, die ausgewiesenen Loipenführungen durch Waldgebiete zu nutzen.

Darum bitten die Verantwortlichen vor Ort alle Wintersportlerinnen und -sportler um Verständnis. Zum einen sind streckenweise tiefe Fahrspuren durch die großen Holzerntemaschinen auf den Loipen entstanden, und zum anderen ist das geerntete Holz teilweise an und auf dem Loipenverlauf gelagert. Hinzu kommt, dass das Holz laufend abgefahren wird, so dass die Forststraßen bei Schneefall ständig geräumt werden müssen. Nun weist Silberborn auf Initiative von Wolfgang Peter, Altbürgermeister und Vorsitzender des Solling- und Heimatvereins, eine 4,5 Kilometer lange Ersatzloipe durch ungefährliches Terrain aus. Start und Ziel ist am Grillplatz Silberborn. Diese Ersatzloipe wird in Kürze als „Loipe Hochsolling“ ausgeschildert. (r/spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 16. Januar