Sonntag, 24. November 2019

Nach Silberborn locken Kunsthandwerk und Köstliches

Der Weihnachtsmann kam trotz des frühen Termins auch nach Silberborn. Foto: rei

Silberborn. Wenn im Spätsommer bereits Dominosteine und Lebkuchen in allen Supermärkten angeboten werden, dann darf der Weihnachtsmann doch auch schon vor dem Totensonntag auf einem Adventsmarkt erscheinen – oder? In Silberborn ist es jedenfalls inzwischen Tradition, dass hier mit dem Adventsmarkt des Solling- und Heimatvereins der vorweihnachtliche Endspurt der Region beginnt. Und auch diesmal kommen die Besucher in Scharen – noch nicht „reizüberflutet“ von Basteleien, Strickereien und Leckereien aus der Umgebung. Wolfgang Peter, der Vorsitzende und „Cheforganisator“ des Solling- und Heimatvereins, konnte auch diesmal rundum zufrieden sein. (rei)

