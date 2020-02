Montag, 10. Februar 2020

Nach Sturm Sabine: So sieht es auf den Straßen aus - update

Mehrere Straßen mussten gesperrt werden.

Kreis Holzminden. Sturmtief Sabine hat dazu geführt, dass in der Nacht zum Montag einige Straßen gesperrt werden mussten, weil Bäume die Fahrbahnen versperrten. Die gute Nachricht: Im Laufe des Vormittags werden alle Straßen wieder für den Verkehr freigegeben werden können.

Um 11 Uhr teilt die Polizei Holzminden mit: Die B 497 ist wieder frei. Die Landesstraße 586 von Hehlen nach Ottenstein wird um 12 Uhr für den Verkehr freigegeben. Die K 87 von der Sievershagener Mühle bis zur Landesstraße 428 Richtung Lichtenhagen um 12.30 Uhr.

Kreisstraße 71 zwischen Stadtoldendorf und Negenborn: Sie wird am Vormittag wieder geöffnet.

Kreisstraße 56 zwischen Schorborn und Arholzen: Auch sie wird am Vormittag wieder für den Verkehr freigegeben.

Auf der Kreisstraße 17 zwischen Linse und Buchhagen sowie auf der Kreisstraße 39 zwischen Vahlbruch und Glesse mussten von der Straßenmeisterei Bäume entfernt werden. Montag früh wurden noch Bäume auf den Fahrbahnen der Kreisstraßen 35, 62, 40 gemeldet, die Straßenmeisterei wird diese so schnell wie möglich entfernen.

Die für Montag angekündigten Fällarbeiten an der Kreisstraße 35 dagegen sind wegen des Sturms verschoben worden. Eine Sperrung der Straße erfolgt also auch nicht. Der genaue neue Zeitpunkt für den Beginn der Arbeiten wird rechtzeitig bekanntgegeben, so der Landkreis Holzminden.