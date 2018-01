Montag, 22. Januar 2018

Nach SuedLink jetzt die Weserversalzung

Sechs Landkreise und zwei Städte wollen jetzt gegen die Weserversalzung angehen.

Weserbergland. Seit letzten Donnerstag ist ein weiteres Schwerpunktthema in den Fokus des Vereins Bündnis Hamelner Erklärung e.V. gerückt – die Reduzierung der Salzbelastung durch die Kali-Industrie und mögliche Schutzmaßnahmen zur Steigerung der Wasserqualität von Werra und Weser. Damit greift das Bündnis ein Thema auf, welches die an der Weser liegenden Landkreise auf insgesamt über 450 Flusskilometern seit vielen Jahren beschäftigt. Dem frisch gegründeten Ausschuss gehören im ersten Schritt sechs Landkreise (Hameln-Pyrmont, Höxter, Holzminden, Kassel, Nienburg, Schaumburg) und drei Städte (Beverungen, Hameln, Höxter) an.

Lesen Sie mehr im TAH vom 23.01.2018